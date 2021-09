Amici 21 anticipazioni: lacrime per un allievo e incredibile ritorno!

Tutto pronto per la seconda puntata di Amici 21. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni riguardanti il talent show di Maria De Filippi.

Manca sempre meno alla seconda puntata di Amici 21, con le registrazioni che si sono concluse da poco. Sono tantissime le sorprese e novità che verranno trasmesse il prossimo 26 settembre. Infatti Maria De Filippi ha deciso di far contenti tutti coloro che si sono affezionati ai finalisti dell’ultima edizione. Tra gli ospiti di domenica avremo Aka7even e Deddy. Con loro non mancheranno Giulia Stabile e Sangiovanni. Il secondo classificato ad Amici 20 non ha potuto partecipare alla prima puntata a causa del primo concerto del suo tour.

Stando alle indiscrezioni Giulia, Deddy e Aka hanno dato spettacolo in studio nella registrazione giocando e facendosi i dispetti. I tre sono rimasti molto amici anche dopo la trasmissione, inoltre non mancheranno nemmeno le carinerie tra la Stabile e Sangio. Proprio quest ultimo consiglierà ai cantanti di Zerbi di non saltare mai la palestra a causa delle punizioni che ha subito lo scorso anno.

Amici 21, tutte le anticipazioni della seconda puntata: due nuovi ingressi

Nella seconda puntata di Amici 21 entreranno due nuovi ballerini. Infatti c’erano ancora due posti disponibili all’interno della trasmissione, uno nella squadra di Raimondo Todaro ed un altro all’interno della squadra di Veronica Peparini. Infatti tra Mattia e Nunzio a conquistare il tavolo sarà proprio il primo, mentre l’altro verrà eliminato. Infatti la Peparini deciderà di scegliere Mattias.

Mentre Mirko non romperà il ghiaccio nel migliore dei modi. Infatti una lettera della Celentano lo riporterà con i piedi a terra. La coach ha deciso per la sospensione della maglia al ballerino. A questo punto Mirko si sentirà umiliato e scoppierà a piangere. Bella notizia invece per Tommaso e Nicol, con i due cantanti che avranno i loro pezzi prodotti da Michele Canova e Zef produrranno i loro singoli. Momento critico per Serena che riceverà critiche sia dalla Celentano sia dalla Peparini, mentre Carola sbaglierà la prima esibizione. Inoltre Alessandra darà una seconda chance alla ballerina, che in compenso riuscirà a conquistare un 6,5.

Inoltre tra i grandi ritorni della seconda puntata ci sarà anche quello di Elisabetta Ivankovich, un ritorno più che gradito dal pubblico. Infatti Arisa mandò a casa la cantante durante Amici 20, ma con la promessa di darle un banco durante questa edizione del talent show. Al momento però non si sa ancora se la cantante verrà ammessa o meno. Appuntamento quindi a domenica 26 settembre, con i telespettatori che potranno godersi la seconda puntata di Amici 21.