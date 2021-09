Amici 21, alunno piange dopo le parole di Todaro: cos’è successo – VIDEO

Primi segni di cedimento ad Amici 21 in vista della seconda puntata di audizioni: un alunno scoppia in lacrime dopo le parole del maestro

Ad Amici 21 cominciano le prime crisi per gli allievi che per la puntata di domenica hanno dovuto riconsegnare le felpe. In particolare, Raimondo Todaro è al centro delle lacrime di Mattia, ballerino di latino che si contende un posto con Nunzio. In particolare, nella puntata di sabato il professore Todaro ha deciso di far contendere un banco ai due ragazzi che si sono presentati con lo stesso stile di danza al talent show.

Da subito, Todaro non ha potuto nascondere di conoscere già Nunzio e che per essere corretto ha voluto dare una settimana di lavoro ad entrambi i ragazzi per capire con quale si sarebbe trovato meglio ad insegnare.

Amici 21, Mattia in lacrime dopo l’incontro con Raimondo Todaro

Uno solo tra Nunzio e Mattia avrà il banco di latino e in casetta arriva una busta rossa da parte del maestro Raimondo Todaro #Amici21 pic.twitter.com/IQdwGwwZeR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 24, 2021

Le parole di Raimondo Todaro in trasmissione non hanno messo l’anima in pace né a Nunzio né a Mattia. Quest’ultimo, con una particolare sensibilità, è scoppiato in lacrime davanti ai professionisti ammettendo: “Ho molta paura, non sono nemmeno ancora entrato e rischio già di uscire”.

Con ogni probabilità, questa domenica avranno il loro responso che, come fa notare Todaro, sarà definitivo solo fino a quando si mostrerà un costante impegno.