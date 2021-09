WhatsApp, novità sensazionale: come usarlo senza cellulare!

Una grande novità sbarca su WhatsApp, con gli utenti che potranno utilizzare l’applicazione senza smartphone. Andiamo a vedere come fare.

A breve sarà possibile utilizzare WhatsApp senza l’utilizzo dello smartphone. Infatti l’applicazione è oramai parte del nostro quotidiano ed è diventata indispensabile sia per chattare che per lavorare. A breve la potrà utilizzare anche chi non ha un cellulare a portata di mano grazie alla funzione multi-dispositivo, che a breve verrà introdotta dagli sviluppatori di Menlo Park.

Infatti il nuovo strumento già è stato introdotto nella versione Beta dell’applicazione. Nonostante sia in fase sperimentale sarà possibile attivare la funzione con dei semplici passi. Infatti bisognerà andare sulle Impostazioni dell’applicazione per poi andare su ‘Altre Opzioni‘. Giunti qui dovrete cliccare prima ‘Dispositivi collegati‘ e poi ‘Versione beta multi-dispositivo‘. Arrivati in questa sezione sarà possibile attivare la versione Beta dell’app di messaggistica, che vi permette di messaggiare con WhatsApp senza smartphone.

WhatsApp, ecco le reazioni ai messaggi: come utilizzarle

Sono sempre tante le novità presenti su WhatsApp, con gli sviluppatori che adesso puntano a migliorare le chat. Infatti a lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale WABetaInfo, secondo il quale i vertici di Menlo Parks sono pronti ad aggiungere le reazioni ai messaggi. Gli utenti quindi potranno esprimere il loro stato d’animo con le stesse ‘reaction‘ presenti già all’interno di Facebook.

In questo modo l’applicazione diventerà ancora più simile a Messanger. La funzione era già presente nelle chat di Instagram e che recentemente è stata introdotta anche per iMessage. Ancora deve essere rivelato come saranno dal punto di vista grafico queste reazioni da applicare ai messaggi. Al momento però la funzione sarà introdotta solamente per Android, ma ben presto sarà disponibile anche per iOS e Computer.