Uomini e Donne, web in rivolta contro ex tronista, lui: “Non vedo lo scandalo”

Un ex tronista di Uomini e Donne sarebbe finito improvvisamente nell’occhio del ciclone, perchè sarebbe stato visto con una corteggiatrice che lui stesso avrebbe eliminato dal programma. Ecco le sue parole e la reazione della ex fidanzata.

A metà settembre, si è scatenata la tempesta su Massimiliano Mollicone. Da inizio agosto nè lui, nè Vanessa Spoto pubblicano più una foto insieme. Sembra dunque che fra i due sia già finita, o che comunque i rapporti si siano raffreddati. Questo lo confermerebbe anche quello che Vanessa ha risposto ad alcuni suoi fan.

All’improvviso, si è fatta largo l’indiscrezione che Massimiliano si stesse frequentando con Eugenia Rigotti, la ragazza a cui aveva preferito Vanessa. Nonostante fosse stata scartata, Vanessa non ha mai nascosto di essersi davvero presa una cotta per Mollicone e di continuare a pensare a lui anche dopo la fine di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, ex tronista nega: “Non vedo la corteggiatrice, ma che ci sarebbe di male?”

Il blog Isaechia ha ottenuto una foto di una ragazza che si starebbe frequentando con Massimiliano Mollicone. Ha rivelato che è bionda, e soprattutto non è Eugenia. La reazione di Vanessa Spoto alla vicenda è stata molto secca: a lei non interessa cosa stia facendo l’ex tronista, e chiede agli ammiratori di non scriverle più nulla.

Massimiliano, invece, prima ha cercato di minimizzare chiedendosi che cosa starebbe facendo di male. Poi, ha spiegato che la ragazza con cui si è visto non è Eugenia, con cui è comunque rimasta molta stima reciproca. Lui, però, ha 21 anni ed ha voglia di conoscere persone nuove. Tutto questo senza mancare di rispetto a nessuno.

Ecco alcuni dei messaggi pubblicati dall’ex tronista di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone, riguardo la sua frequentazione con la corteggiatrice che ha scartato nel programma di Maria De Filippi: