Un ex protagonista di Uomini e Donne ha affermato di essere ancora attratto da Ida Platano.

Nicola Mazzitelli ex cavaliere del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è tornato a parlare della sua esperienza al dating show. Era uno dei volti più chiacchierati del programma e all’epoca aveva intrapreso una conoscenza con Ida Platano, la bellissima dama attualmente single.

In quel periodo Nicola era spesso al centro dell’attenzione per i suoi continui litigi con Riccardo Guarnieri, quest’ultimo altro ex fidanzato di Ida. Dopo tanto tempo, Mazzitelli torna a far parlare di sé per una recente intervista rilasciata a PiùDonna.

Uomini e Donne, ex protagonista su Ida Platano: “Ho una forte attrazione per lei”

Il quarantenne, come avrà sicuramente notato il pubblico, quest’anno non ha preso parte al programma perché, a sua detta, è fidanzato e vive tranquillamente e a pieno questa sua nuova relazione. “Non mi vedrete a Uomini e Donne, mi sono fidanzato e sto benissimo. Lei ha 22 anni io 40 ma non sento affatto la differenza. Ci conoscevamo già ma lei era piccola e ci perdemmo di vista. Mentre ero nel programma mi arriva un sms con scritto ‘Ma la smetti di farle impazzire tutte?’ Le risposi. E da quel giorno ci siamo frequentati”.

Il Cavaliere però ha qualcosa da dire anche su Ida Platano. “L’ho cercata ma non l’ho mai trovata. Resta una bella donna ma ora sono fidanzato. Ma se Ida chiedesse di me non so cosa succederebbe. Ho sempre una forte attrazione per lei. Sarebbe bello guardare Ida in faccia”