Uomini e Donne, guerra in studio tra due protagonisti: c’entra Gianni Sperti

E’ caos nello studio di Uomini e Donne. Due i protagonisti del Trono Over che arrivano ad accusarsi: tutto nasce da una domanda di Gianni Sperti

Ancora polemiche a Uomini e Donne tra Ida Platano e Armando Incarnato. I due protagonisti tornano al centro dell’attenzione in studio per aver dato due versioni completamente contrastanti su quanto accaduto in questi giorni tra loro. Tutto è nato da una domanda dell’opinionista del talk show Gianni Sperti. L’ex ballerino ha chiesto ad entrambi se si stessero sentendo.

A questo punto in studio è esploso il caos dopo le dichiarazioni della Platano. La dama ha chiesto all’imprenditore napoletano come mai non la salutasse negli studi Mediaset. Il cavaliere le ha risposto di farlo con un cenno del capo. Entrambi hanno ammesso di essersi sentiti telefonicamente ed è stato proprio Incarnato a farsi vivo. Questo ultimo ha poi aggiunto che il giorno seguente sarebbe stata Ida a chiamarlo. L’affermazione del cavaliere ha scatenato un putiferio.

E’ caos in studio tra Ida Platano e Armando Incarnato: cos’è successo tra i due protagonisti di Uomini e Donne

Armando Incarnato e Ida Platano rispondendo alla domanda di Gianni Sperti sono finiti allo scontro per aver dato due versioni contrastanti. Il cavaliere napoletano ha raccontato di aver sentito telefonicamente la sua ex e sarebbe stato proprio lui a prendere l’iniziativa. Ma il giorno seguente la Platano si è rifatta viva.

Affermazioni che non sono piaciute alla dama del trono over la quale ha negato di aver chiamato Armando Incarnato. Inoltre la Platano ha aggiunto, smentendo gli ultimi rumors, che non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi ad Armando nonostante le abbia chiesto di rivedersi. Questa volta è stato il cavaliere a non accettare la versione di Ida. L’imprenditore è sicuro di non aver chiesto alla 39 siciliana di incontrarlo fuori dal programma.

Ma non finisce qui, Incarnato ha conquistato la fiducia del pubblico accusato la Platano di aver organizzato questa messa in scena per tornare al centro dell’attenzione. Inoltre, al contrario di Ida, ha annunciato di voler consegnare il proprio cellulare alla redazione al fine di mostrare la verità, ovvero, chi ha chiamato chi!