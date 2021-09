Royal Family, la Regina Elisabetta è categorica: permesso negato

Un ‘no’ categorico da parte della Regina Elisabetta che vuole proteggere i princìpi della Royal Family: permesso negato

Il Principe Carlo ha messo in chiaro un concetto: vuole rendere più moderna la visione della Royal Family, ma ancor più ammortizzarne i costi. A tal proposito, infatti, il figlio della Regina Elisabetta ha proposto di ridurre i membri attivi della Royal Family. Mentre questa strada sembra percorribile, un’altra iniziativa ha fatto inorridire la Regina che ha reagito con un ‘no’ categorico.

LEGGI ANCHE > > > Regina Elisabetta, grandissima emozione a Buckingham Palace: annuncio ufficiale!



NON PERDERTI > > > Regina Elisabetta, decisione che sorprende tutti: nuove rivelazioni

Stando a quanto riportato dai tabloid britannici, infatti, il Principe Carlo ha avuto la -malaugurata- idea di aprire più spesso Buckingham Palace ai visitatori per ammortizzarne i costi. La Regina Elisabetta si sarebbe fermamente opposta all’idea perché ritiene il Palazzo una residenza familiare, la sua casa.

LEGGI ANCHE > > > Charlene di Monaco sarebbe stata plagiata? L’incredibile retroscena



Royal Family, Buckingham Palace un museo? Anche no!

Mentre il Principe Carlo bada alla tasca, la Regina Elisabetta segue il cuore come ha sempre fatto durante i suoi 95 anni di vita. Con ciò, non è detto che suo figlio tenga meno alla casa, ma i suoi progetti guardano anche al futuro ed alle possibilità della Royal Family. La Regina non vuole sentire ragioni: casa sua è off limits, nessuno entrerà ed uscirà come fosse in un museo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Canarie: l’eruzione del vulcano inghiotte case e strade

È pur sempre vero che, la proposta del Principe Carlo, deriva dal fatto che la Regina Elisabetta, a partire dal lockdown, si sta dividendo tra Windosr e la residenza scozzese di Balmoral. Quando tornerà a Londra, la Regina vuole avere tutto in ordine ed al suo posto senza sconosciuti tra i piedi.