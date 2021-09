Reazione a catena cancellata dal palinsesto: la spiegazione di Marco Liorni

Reazione a catena è stata cancellata dal palinsesto. L’amatissimo quiz estivo di Rai 1, giunto ormai alla fine della stagione, non è andato in onda il 23 settembre: ecco la motivazione ed i commenti di Marco Liorni.

Il 23 settembre “Reazione a catena” è stata cancellata e non è dunque andata in onda come di consueto alle 17:30. Al suo posto c’è stata una puntata speciale de “La vita in diretta” con il giornalista Alberto Matano alla conduzione, che si è protratta fino alle ore 20:00, per poi lasciare il posto al TG1.

Questa scelta è stata fatta perchè sarebbe molto difficile interrompere all’improvviso una manche di un quiz per una diretta. Alle 17:15 circa, infatti, Rai 1 ha trasmesso la cerimonia di restituzione della bandiera da parte degli atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Reazione a Catena, pronto un doppio appuntamento

Il Presidente della Repubblica, che ha presenziato alla cerimonia di restituzione della bandiera, ha fatto i complimenti agli Azzurri. Sergio Mattarella ha spiegato che le emozioni regalati dagli sportivi durante questo periodo difficile a causa del Covid hanno fatto sentire gli italiani confortati e, soprattutto, rappresentati.

La puntata cancellata di “Reazione a catena” non è stata dunque una scelta dell’ultimo minuto. Sabato 25 settembre gli amanti del quiz, dove in questo momento tengono banco i Fraintesi, potranno seguire un doppio appuntamento su Rai 1 a partire dalle 17:30. Marco Liorni è già nostalgico, perchè mancano poche puntate alla fine della stagione. Il presentatore chiede ai suoi fan: “Che estate sarebbe senza ‘Reazione a catena’?“.

Ecco uno dei momenti del quiz in onda su Rai 1: