Netflix, l’amatissima attrice torna sul set: nuovo film in arrivo

Su Netflix sta per arrivare un nuovissimo film con protagonista una delle attrici più amate al mondo. Ecco di chi si tratta

Altre novità andranno presto ad arricchire un catalogo di Netflix già di per sé molto vario. Si parla di serie TV e film in arrivo, sia originali che non. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del nuovo show interattivo con protagonista Giancarlo Esposito, amatissimo attore già visto in Breaking Bad nel ruolo di Gustavo Fring.

Ora è arrivato il turno di un’altra attrice tra le più apprezzate al mondo, che torna sul set dopo tempo e lo fa per un originale di Netflix. Stiamo parlando della bellissima Megan Fox, che sarà protagonista in Night Teeth, film a tema vampiri.

Netflix lancia Night Teeth, nuovo film con Megan Fox

Il prossimo 20 ottobre, torna Megan Fox su Netflix con il nuovissimo film originale Night Teeth. L’amatissima attrice ricoprirà il ruolo di sexy-vampira insieme a Sydney Sweeney, altra interprete che negli ultimi anni sta ottenendo grandi riscontri. Stando a quanto si può vedere nel trailer, la trama si sviluppa intorno alla figura di Benny, un autista che si ritrova ad aver a che fare con due ragazze succhiasangue.

Per sua fortuna, lo prenderanno sin da subito in simpatia e lo aiuteranno in situazioni pericolose. Diretto da Adam Randal e scritto da Brent Dillon, il film vedrà nel cast anche altri attori come Raúl Castillo, Alfie Allen e Alexander Ludwig. Per tutte le altre informazioni in merito, non resta che attendere l’uscita ufficiale tra meno di un mese.