L’anziana signora vincitrice del Gratta & Vinci da 500mila euro potrà incassare i suoi soldi. Dopo il dissequestro disposto dalla Procura di Napoli, il direttore generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, ha incaricato il dirigente dell’Ufficio Giochi numerici e Lotteria, di recarsi alla caserma dei carabinieri di Latina per acquisire formalmente il biglietto vincente ed autorizzare il concessionario Lotterie Nazionali Srl ad avviare l’iter per l’invio del bonifico.

Secondo la Procura la situazione è chiara: la donna sarebbe stata vittima di Gaetano Scutellaro, reo di averle sottratto il biglietto vincente.

Il direttore Minenna, scrive Repubblica, ha espresso “viva soddisfazione” per il lieto fine della vicenda. “La collaborazione istituzionale tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, i carabinieri e l’autorità giudiziaria, nonché il concessionario Lotterie Nazionali Srl, ha prodotto un risultato eccellente e sono particolarmente felice per la signora napoletana, acquirente del biglietto, che in questi giorni è entrata nel cuore di tutti noi”.