iPhone 13 disponibili in Italia da domani: le migliori offerte per acquistarlo

A partire da domani venerdì 24 settembre, anche in Italia sarà possibile acquistare i nuovi iPhone 13. Ecco le migliori offerte disponibili

La scorsa settimana, Apple ha presentato ufficialmente al grande pubblico il nuovo iPhone 13. Tantissime le novità introdotte col melafonino di ultima generazione, sia dal punto di vista hardware che software. A partire da domani venerdì 24 settembre, anche in Italia parte la vendita libera.

I pre-order sono ovviamente andati a ruba, ma nulla è ancora perduto. I principali operatori telefonici stanno infatti per dare il via ad alcune interessanti offerte per portarsi a casa il nuovo iPhone insieme a piani tariffari convenienti. Ecco quali sono le migliori e come orientarsi per fare la scelta giusta.

iPhone 13, le migliori offerte per acquistarlo in Italia

A partire da domani, anche in Italia sarà possibile acquistare il nuovo iPhone 13. Sia a prezzo pieno che, ovviamente, a rate. Proprio a tal proposito, TIM ha annunciato che darà la possibilità di acquistare il melafonino a partire da 28 euro al mese, con addebito diretto sulla bolletta di linea fissa o con finanziamento TIMFin. Inoltre, con l’acquisto è anche possibile godere della navigazione 5G gratuita per 3 mesi.

WindTre invece propone la variante non Pro da 128 GB a 19,99 euro al mese per 30 mesi, con Giga illimitati anche in 5G. Per i tagli da 256 e 512 GB si sale invece di 24,99 euro. Per il 13 Pro da 128 GB, invece, il prezzo sarà di 29,99 euro al mese con la Unlimited 5G.

C’è anche Vodafone, che propone il modello Pro ad un costo una tantum iniziale di 249,99 euro e 24 rate mensili pari a 30,99 euro. Il Pro Max prevede invece un anticipo pari a 299,99 euro e una rata mensile di 32,99 euro per 24 mesi. Lo potete trovare poi anche su Amazon, sia a prezzo pieno che con i vantaggiosi finanziamenti offerti dal gigante di Jeff Bezos.