All’interno della casa più spiata d’Italia nasce la prima coppia della sesta edizione. I due si lasciano andare a tenere effusioni.

Il GF Vip 6 è tornato e già regala diversi colpi di scena e scoop da cronaca rosa. Dopo tanti mesi di attesa il programma condotto da Alfonso Signorini è tornato a intrattenere ed entusiasmare il pubblico da casa. Il cast è stato scelto in modo intelligente e per chi si fosse perso qualche nome ecco la lista completa: Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié (che partecipano come unico concorrente), Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

Tra i concorrenti però, oltre alla Codegoni che ha affermato di essere attratta da Alex Belli e al povero Amedeo Goria che si è beccato il due di picche da Ainette Stephens, nella casa sembra essersi formata la prima coppia.

GF Vip 6, nasce il primo amore nella casa: tenere effusioni tra i due – VIDEO

Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié sono sempre più vicini e ormai si lasciano andare davanti alle telecamere. La loro relazione, o meglio chiamarlo flirt, si consuma senza filtri davanti agli occhi dei coinquilini e dei telespettatori da casa.

Questa mattina Manuel e Lulù si sono svegliati insieme e dopo essersi destati del tutto non hanno perso un secondo e si sono messi subito a coccolarsi. Carezze, baci sulla guancia … Insomma un risveglio decisamente dolce che ha confermato un rapporto di cui già si chiacchierava da tempo.