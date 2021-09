GF Vip 6, confessione inaspettata su Aldo Montano: fan senza parole per quanto dichiarato proprio in queste ultime ore.

Alla vigilia della nuova puntata del GF Vip 6 si accendono le voci sui concorrenti. Questa volta a essere finito nel mirino del gossip è Aldo Montano che durante la diretta di lunedì è stato elogiato dalla sorella, piombata in casa per una sorpresa e che l’ha definito ​”una persona meravigliosa e premurosa”. La sua storica ex però, Antonella Mosetti, tra l’altro anche ex concorrente del GF Vip, ha parlato del campione di scherma.

Come tutti ricorderanno, la mamma di Asia Nuccetelli e Aldo Montano sono stati fidanzati a lungo, dal 2007 al 2012. Addirittura, prima della rottura si era parlato anche di matrimonio. La bellissima Antonella, ricordando il suo ex e commentando le parole della sorella, attraverso le IG Stories ha lanciato una frecciata al vippone: “Solo io so davvero chi sei…una persona “ora” meravigliosa! Anche merito mio!”.

Aldo Montano lascia la casa, quando ritornerà

Nella mattinata di giovedì 23 settembre 2021, Aldo Montano ha lasciato la casa del GF Vip 6. A renderlo noto con un comunicato è stata la produzione la quale ha spiegato che lo schermitore ha dovuto assentarsi per importanti impegni istituzionali presi precedentemente al suo ingresso nello show di Canale Cinque.

Lo sportivo oggi sarà infatti accolto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che omaggerà tutti gli atleti medagliati delle Olimpiadi di Tokyo 2021, tra cui figura appunto anche Montano.