Federica Pellegrini, presto un “importante annuncio”: fan al settimo cielo

La campionessa olimpica Federica Pellegrini e il suo fidanzato Matteo Giunta stanno per fare un grande annuncio. I fan non stanno più nella pelle

Federica Pellegrini e il suo fidanzato Matteo Giunta sarebbero pronti a dare un importante annuncio. Sarà un bebè in arrivo? Oppure i fiori d’arancio? I fan della campionessa olimpica si stanno sbizzarrendo per cercare di capire cos’ha in serbo la nuotatrice questa volta.

A lanciare la notizia in anteprima Dandolo su Oggi. “Persone molto vicine alla coppia parlano di un grande passo che i due faranno a breve” si legge all’interno del giornale di gossip. Non resta che attendere ancora e capire cosa annunceranno i due, più innamorati che mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Chiatti, altro che crisi: la bomba che fa impazzire i fan

Federica Pellegrini a Verissimo: “È il momento giusto”

Oltre all’indiscrezione lanciata da Oggi, ad alimentare le voci in merito ad un imminente annuncio da parte di Federica Pellegrini e Matteo Giunta ci ha pensato la stessa campionessa olimpica. Ospite a Verissimo la scorsa settimana, la 33enne ha parlato anche della sua relazione. “Non volevamo che la sfera privata potesse essere da intralcio al nostro mondo, fatto di allenamenti e ritmi serrati. Posso dire che Matteo è la persona migliore che conosco” ha dichiarato la nuotatrice.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Chiara Ferragni in ansia: “Notte terribile, Vittoria è stata male”. Cos’è successo

“Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma ora penso sia il momento giusto. Ma non programmo nulla” aveva poi dichiarato in merito ad un’eventuale maternità. Ora l’indiscrezione secondo cui un importante annuncio è in arrivo: sarà un bebè?