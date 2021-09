Fatima Trotta, mazzata tremenda per la celebre conduttrice: ora che succede? Il suo esordio in questa stagione non è andato per il verso giusto

Ha conquistato sempre più spazio all’interno della televisione italiana con il passare degli anni. Fatima Trotta ha fatto le sue prime comparse nel lontano 2005, con un piccolo ruolo nella fiction “Un posto al sole d’estate“. Poi i primi passi da conduttrice sul canale Comedy Central, a fianco del duo comico composta da Gigi e Ross. Una formazione teatrale che l’ha portata sempre a sposare progetti di un certo tipo, con chiara preferenza per una base comica. Il salto di qualità con “Made in Sud” su Rai2, dove si è consacrata al grande pubblico. Dopo aver spiccato il volo, quest’anno si è trasferita su Mediaset con un nuovo format molto atteso. “Honolulu” è andato in onda con la prima puntata nella serata di ieri. Al fianco della Trotta c’era Francesco Mandelli, uno dei volti comici più in voga, cresciuto nella prestigiosa scuola di Mtv.

Lo show prodotto da Colorado Film e 302 Original Content, però, a discapito di una imponente campagna pubblicitaria, non ha ottenuto il successo di ascolti che tutti si aspettavano. La prima puntata su Italia 1 ha ottenuto 887.000 spettatori, con il 4.7% di share, perdendo alla lunga il duello con i competitor.

Fatima Trotta, mazzata tremenda per la celebre conduttrice: Honolulu ha ottenuto ascolti deludenti

Analizzando nello specifico gli altri indici di ascolti infatti notiamo un gap con i programmi Rai. Sul primo canale, un film storico e di grande appeal come ‘Pretty Woman’ ha ottenuto il 13,9% di share con 2.786.000 spettatori. Su Rai2 ‘L’Ispettore Coliandro – Il ritorno 4’ è stato visto da 2.115.000 spettatori, con un 9.9% di share.

Anche Rai 3 non ha subito cali con il solito ‘Chi l’ha visto’ di Federica Sciarelli stabile al 9,9 di share e con quasi 2 milioni di telespettatori 1.923.000.

Per quanto riguarda gli altri canali Mediaset, Canale5 con la prima puntata di “La luce dei tuoi occhi” ha attirato 3.231.000 spettatori (15.8%). Ovviamente più bassi i dati di Rete4, con “Zona Bianca” di Giuseppe Brindisi fermo al 4% di share con 701.000 spettatori, proprio poco meno di Honolulu. Vedremo se dalla prossima puntata lo show prenderà il volo o si manterrà su standard poco soddisfacenti.