DAZN Down, problemi in tutta Italia: cosa sta accadendo

Disservizi e grandi proteste in Italia, è ancora DAZN down che non consente di vedere le due partite di Serie A delle 18:30

Le segnalazioni stanno cadendo a pioggia su DAZN che ancora una volta è in down e non consente la visione di Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. Le due partite di Serie A cominciate da pochi minuti non sono accessibili a migliaia di utenti da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e Smart TV.

#Dazn, ora! Senza vergogna

Questa è l’Italia In un altro paese non sarebbe permesso

Ma qui ognuno fa che caxxo vuole pic.twitter.com/0JTAb6B8Io — Mariano (@Mariano_Amelio) September 23, 2021

DAZN down, i precedenti della piattaforma di streaming

È ormai dalla scorsa stagione che DAZN si occupa della messa in onda delle partite di Serie A, ma i problemi non sono ancora stati risolti del tutto. Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli sono soltanto due delle tante partite che gli utenti non riescono a vedere. L’anno scorso, infatti, i telespettatori che non riuscirono a vedere Inter-Cagliari furono omaggiati di un mese gratuito di abbonamento.

I tanti utenti che stanno vivendo i disservizi stanno richiedendo il supporto della Lega Serie A e del Codacons che, da giorni, fa una battaglia alla piattaforma di streaming che deve garantire un rimborso a tutti gli abbonati che non possono godere del servizio.