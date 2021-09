Chiara Ferragni in ansia: “Notte terribile, Vittoria è stata male”. Cos’è successo

Notte insonne per Chiara Ferragni, con l’influencer più amata dagli italiani in ansia per la sua piccola Vittoria. Andiamo a vedere cos’è successo.

Notte distruttiva per Chiara Ferragni, in apprensione per la piccola Vittoria. Infatti l’imprenditrice digitale ha condiviso con i propri followers quanto vissuto nella notte con la seconda figlia. L’influencer ha lasciato a bocca aperta i suoi seguaci affermando: “È stata una notte terribile, Vittoria è stata male…“. Nella stories pubblicata era presente il piccolo Leone in pigiama con la cagnolina Matilda.

Nella descrizione della stories, Chiara ha spiegato ai suoi seguaci cos’è successo. Infatti la Ferragni ha poi chiarito: “Terribile notte con Vittoria, così dolorante per la dentizione“. Quindi lo spuntare dei primi dentini avrebbe fatto del male alla piccola seconda figlia dei Ferragnez. Andiamo quindi a vedere come ha reagito la famiglia al dolore di Vittoria.

Chiara Ferragni, notte di dolore per la piccola Vittoria: la reazione di Leone

La piccola Vittoria sta iniziando a mettere i primi dentini ed il dolore l’ha fata stare sveglia tutta la notte. Ovviamente non sono riusciti a chiudere occhio nemmeno la mamma, Chiara Ferragni, il fratello Leone e la cagnolina Matilde. Nonostante la notte difficile, la Ferragni ha potuto consolarsi con l’affetto dei suoi followers.

Infatti sono tantissimi i messaggi di incoraggiamento dei seguaci sotto le stories dell’imprenditrice digitale. Alcuni fan hanno scritto: “Forza mamma Chiara. Forza piccola Vittoria, sei stupenda“. Adesso i followers aspettano solo il ritorno della Ferragni su Prime Video, dove l’influencer insieme al marito Fedez sarà la protagonista di una serie intitolata ‘Ferragnez‘.