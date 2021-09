Serena Rossi, clamoroso rifiuto: cosa succederà adesso?

Serena Rossi avrebbe detto un clamoroso “no”, che metterebbe in serio dubbio le sorti del programma che si era legato al suo nome, Canzone Segreta. Ecco il clamoroso retroscena trapelato dalla Rai.

La prima edizione di Canzone Segreta non ha registrato gli ascolti sperati. In particolare, l’approdo in prima serata della conduttrice Serena Rossi si è rivelata una grande delusione in termini di ascolti, nonostante la presenza dei vip in ogni puntata e delle dediche che venivano realizzate sulle note delle canzoni preferite.

LEGGI ANCHE >>> Morta Juliette Gréco, l’attrice icona della canzone francese

NON PERDERTI >>> Serena Rossi, indiscrezione sensazionale: i fan non stanno nella pelle

Quando ormai sembra tutto pronto per la nuova stagione, che inizierà il 21 marzo, Dagospia ha fatto una rivelazione clamorosa: Serena non sarà più alla conduzione di Canzone Segreta 2. La scelta non sarebbe stata presa dagli autori del programma, ma bensì dalla stessa attrice e presentatrice, con una motivazione del tutto inaspettata.

Serena Rossi, dopo Canzone Segreta c’è un sogno

Serena Rossi, anche se avrebbe rinunciato a condurre la seconda edizione di Canzone Segreta, non vorrebbe mettere fine alla sua carriera da conduttrice. Al contrario, sembra avere da sempre un grande sogno, e cioè condurre il programma in assoluto più seguito dagli italiani, ovvero il Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE >>> Serena Rossi, il racconto doloroso sulla gavetta: “Sicuramente è successo”

Se le indiscrezioni vogliono che abbia rinunciato alla conduzione del programma a causa delle stroncature della stampa, che faceva fatica a sostenere, vengono i dubbi se possa davvero sostenere un impegno così stressante. L’attrice e presentatrice, però, sembrerebbe molto determinata e starebbe lavorando per realizzare il suo sogno.