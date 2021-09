Calciomercato Juventus, Allegri può sorridere: una stella europea per gennaio. I bianconeri sono già molto attivi sul fronte acquisti

La Juventus è riuscita a vincere la sua prima partita in questa stagione di Serie A. Il 2-3 sul campo dello Spezia è stato figlio di qualche giocata individuale e anche di un pizzico di fortuna. La prestazione non ha soddisfatto ancora Allegri, vista la mole di occasioni concesse ai ragazzi di Thiago Motta e le difficoltà nel creare gioco, soprattutto nel primo tempo. Kean e De Light hanno dimostrato di poter essere fattori importanti per questa squadra e non solo per i gol. Il problema resta sempre costruire un centrocampo che abbia un senso compiuto. Bentancur, Locatelli, Rabiot, Arthurt e McKennie non sono complementari in molti loro abbinamenti e soprattutto nessuno di loro ha le caratteristiche del vero regista. Il tecnico toscano si è già reso conto del materiale che ha a disposizione e deve cercare di tirare avanti almeno fino a gennaio. L’obiettivo è rimanere a distanza accettabile dalle prime per poi compiere un vero salto di qualità sul mercato. Non è un mistero come la prossima finestra dei trasferimenti porterà in dote sicuramente qualcosa e iniziano ad uscire anche i primi nomi.

Calciomercato Juventus, Allegri può sorridere: Asensio obiettivo per gennaio

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, Marco Asensio sarebbe finito nel mirino della Juventus. Sul talento iberico ci sono anche Liverpool, Milan e Roma, ma i bianconeri sembrano avere già il gradimento del ragazzo. Ieri è stato protagonista di una straordinaria prestazione contro il Mallorca, con una tripletta nel 6-1 del Santiago Bernabeu. Ancelotti ha sempre avuto un debole per il suo mancino davvero delizioso e sta cercando di fargli sentire la fiducia in questo avvio di stagione. Il trequartista non ha però intenzione di prolungare la sua esperienza a Madrid, voglioso di provare ad affermarsi in un altro campionato. Cherubini e Nedved stanno cercando una soluzione con i ‘Blancos‘ per il trasferimento immediato, magari con un prestito oneroso e un diritto di riscatto a giugno. Sono ore decisive per regalare ad Allegri il primo vero rinforzo di questa stagione.