“No vax in giunta? Non lo escludo ma sicuramente gli consiglierei di vaccinarsi, come medico”. Sono le parole del candidato sindaco al Comune di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo a margine di un evento a Milano. “Li convinceremo sul perché è necessario farlo. Poi la scelta è personale, l’obbligo lo può dare solo il Governo attraverso il Cts. Ma ritengo che, quando si discute nel limite del rispetto reciproco, la discussione è sempre importante ed è importante ascoltare tutti.”