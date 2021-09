Barbara D’Urso, notizia choc sconvolge tutti: “È agghiacciante”

L’ultima notizia di cronaca a Pomeriggio Cinque ha sconvolto ospiti in studio e telespettatori, con Barbara D’Urso che è rimasta pietrificata.

Quest anno ‘Pomeriggio Cinque‘ ha deciso di abbandonare opinionisti ed ospiti trash, per dare più spazio alla cronaca. Proprio una delle ultime notizie ha sconvolto Barbara D’Urso che senza giri di parole ha dichiarato: “É agghiacciante“. In studio si stava discutendo con i suoi ospiti la misura del green pass esteso dal prossimo 15 ottobre, quando l’inviata Giorgia Scaccia ha chiesto la linea.

Infatti l’inviata ha dato degli aggiornamenti su Francesco Spagnesi, il prelato quarantenne arrestato una settimana fa a Prato. Il prete dovrà rispondere alle accuse di traffico di droga e appropriazione indebita. Ma ciò che è gravissimo è il nuovo capo d’accusa che ha coinvolto il prelato. Andiamo a vedere la notizia rivelata da Scaccia durante la trasmissione.

Barbara D’Urso ed il nuovo capo d’accusa per il prelato: notizia agghiacciante

Nel corso di una calda discussione sull’estensione del Green Pass Barbara d’Urso è stata interrotta dall’inviata Giorgia Scaccia, che ha chiesto la linea per dare aggiornamenti sullo scandalo del prelato di Prato. Infatti dopo le accuse di traffico di droga e appropriazione indebita, don Francesco Spagnesi dovrà rispondere anche all’accusa di tentate lesioni. Inoltre il sacerdote sarebbe risultato anche sieropositivo.

Il prete era anche solito partecipare a dei festini frequentati da 20-30 persone e due di queste sarebbero già sieropositive. Nell’indagine è stato specificato che il compagno di Spagnesi non è indagato su questa vicenda, ma parte offesa. Al rientro in studio la D’Urso ha definito tutta questa vicenda ‘agghiacciante‘. Tuttavia l’avvocato del sacerdote, Federico Febbo, ha rivelato che la sieropositività di Spagnesi era da tempo nota. Quindi gli inquirenti hanno formulato la constatazione solamente per accertare alcuni elementi.