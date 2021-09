WhatsApp, altra batosta per tutti gli utenti: questa non ci voleva!

Nuovo colpo basso per tutti gli utenti di WhatsApp. Infatti con l’ultimo aggiornamento la rivale Telegram ha aggiunto due funzioni inedite: quali sono.

Dopo un periodo di grandi novità, WhatsApp torna a subire i colpi di una rivale. Infatti nelle ultime ore Telegram ha lanciato un nuovo aggiornamento che include due funzioni esclusive. Nell’ultimo periodo l’applicazione di messaggistica di Pavel Durov sta superando il colosso di Menlo Park combinando alla perfezione design e funzionalità. Andiamo quindi a vedere le due grandi novità introdotte.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, su Android è tutto gratis: l’insolita proposta della piattaforma

La prima funzione riguarda l’estetica dell’applicazione, con gli utenti che adesso potranno scegliere temi e sfondi animati per le chat con i propri contatti. Inoltre per ogni contatto si potrà impostare uno sfondo di chat differente. Così può diventare più riconoscibile anche ogni utente evitando di sbagliare il contatto con cui vogliamo chattare. Per cambiare sfondo bisognerà seguire i seguenti passaggi: Titolo della chat > Icona a forma di tre puntini posizionati in verticale > Cambia colori. Inoltre tutti i temi avranno a disposizione una versione diurna ed una notturna.

Il secondo aggiornamento riguarda i gruppi. Infatti l’aggiornamento andrà ad interessare il doppio segno di spunta alla lettura di uno dei membri e la possibilità di visualizzarne il nome selezionando il messaggio in questione. Queste ricevute, infatti, avranno una durata di sette giorni, cercando quindi di proteggere la privacy dei propri utenti.

WhatsApp, pronta la risposta per Telegram: si entrerà nel mondo dell’e-commerce

Gli sviluppatori di Menlo Park sono pronti a rispondere a Telegram ed al suo aggiornamento. Infatti il Gruppo Facebook è pronto a spremere WhatsApp per renderla l’applicazione di riferimento per i negozi sul territorio. Infatti ben presto gli sviluppatori di Menlo Park sono pronti ad aggiungere una directory aziendale che ti consentirà di trovare negozi e servizi presenti sull’app. Insomma il colosso della messaggistica istantanea è pronto a creare una sorta di Pagine Gialle all’interno dell’applicazione, permettendo così di trovare anche quei negozi di cui non sappiamo il numero.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Sky accontenta i suoi clienti: arriva un’offerta per Smart TV con Sky Q?

L’esperimento partirà nella metropoli brasiliana di San Paolo, come annunciato da Mark Zuckerberg stesso sul proprio profilo Facebook. La prima fase servirà da test, con alcune foto dello strumento che già sono apparse sui social. Infatti ad oggi possiamo dire solamente che i negozi verranno suddivisi in categorie. Una volta trovata l’attività che ci interessa l’utente potrà aprire la chat e messaggiare. Inoltre il nuovo strumento non registrerà la posizione degli utenti, garantendo quindi il massimo della sicurezza.