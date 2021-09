Uomini e Donne, l’ex tronista e la delusione d’amore: è già tutto finito?

Sembrerebbe che l’ex tronista di Uomini e Donne stia provando a ricomporre i cocci, ma non tutto va secondo i piani

Non c’è pace per il cuore di Francesco Monte che dice addio al suo amore dopo due anni. Stando alle indiscrezioni lanciate dal Magazine Chi, infatti, la storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne ed Isabella De Candia è giunta al capolinea.

I due, infatti, si erano già presi una pausa per pensare a sé stessi ed al loro rapporto, ma come nella maggior parte dei casi, non ha fatto altro che allontanarli e farli lasciare definitivamente. Sembrerebbe, però, che la peggio l’abbia avuta Francesco Monte che, affezionato ad Isabella e scottato dalla rottura, spererebbe ancora in un ricongiungimento.

Uomini e Donne, l’ex tronista Francesco Monte non trova pace

Francesco Monte ha avuto diverse storie d’amore rese pubbliche, a partire da Teresanna -sua scelta ad Uomini e Donne- passando per Cecilia Rodriguez e da ultimo Giulia Salemi. Dopo il dominio pubblico riscosso dalle sue relazioni, il modello ha scelto di essere meno presente sui social network con la sua vita privata e, infatti, lui e Isabella De Candia sono sempre apparsi poco insieme su Instagram.

Tuttavia, i due sono scomparsi dai radar da un po’ e non compaiono più insieme, seppure le foto sul profilo Instagram di Isabella ci sono ancora ed i due si seguono. L’amore è davvero al capolinea?