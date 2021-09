Temptation Island, celebre coppia annuncia la rottura: “Non eravamo felici insieme”

Temptation Island, una celebre coppia annuncia la rottura definitiva: la notizia coglie tutti i fan di sorpresa.

Temptation Island è un programma prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, trasmesso da Canale 5 dal 19 maggio al 9 giugno 2005. Lp show è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi. La prima edizione – intitolata Vero amore – andò in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi.

Dopo nove anni, la seconda edizione – la prima con il nome Temptation Island – va in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia, conduttore che ha visto lasciare nel 2019, mano nella mano, la coppia che oggi ha annunciato la fine della loro relazione.

Temptation Island, addio ad un’amatissima coppia

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde è la coppia che ha partecipato all’edizione 2019 del programma condotto da Filippo Bisciglia. Nel percorso a Temptation i due hanno superato diversi alti e bassi e alla fine sono usciti dal programma mano nella mano. Purtroppo, però, la stessa Sabrina Martinengo ha annunciato con un post su Instagram la fine della storia con Nicola Tedde.

“Questa è l’ultima foto mia e di Tedde in vacanza. Una foto che ho amato fin da subito. Inutile continuare a nasconderlo ma ahimè le vacanze non ci hanno fatto tanto bene. Non è semplice accettare la fine di un qualcosa che è stato veramente bello e importante , ma purtroppo già da tempo entrambi non eravamo più felici insieme”.