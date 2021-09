Pippo Baudo premiato a sorpresa dal Capo dello Stato: il motivo

A grande sorpresa Pippo Baudo ha ricevuto un ambitissimo riconoscimento dal Capo dello Stato Sergio Mattarella: ecco di cosa si tratta

Raggiunto dall’Adnkronos Pippo Baudo ha annunciato di essere stato nominato, da Sergio Mattarella, Cavaliere di Gran Croce all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che ha emozionato il conduttore televisivo il quale ha dichiarato all’agenzia di stampa: “Ieri ho avuto questo regalo da parte di Mattarella. Mi ha comunicato di avermi assegnato questa onorificenza e sono andato al Quirinale dove ho avuto con il Presidente un incontro caloroso e denso, noi siamo molto amici da anni”.

Pippo Baudo ha poi raccontato di essere stato il 301esimo in tutto il Paese a ricevere questa ambitissima onorificenza. Un momento emozionante del tutto inaspettato: “E’ un riconoscimento al proprio lavoro e alla propria professionalità“. L’ultimo grande regalo ricevuto dal Capo dello Stato come ha dichiarato lo stesso conduttore all’Adnkronos.

Pippo Baudo premiato da Sergio Mattarella: è stata una grande sorpresa

Emozionato per l’ambitissimo riconoscimento ricevuto dal Capo dello Stato, Pippo Baudo raggiunto dall’agenzia di stampa Adnkronos ha dichiarato: “A Mattarella ho testimoniato che lui è uno dei Presidenti più amati della storia della Repubblica, è sempre presente in tutte le circostanze e nella maniera migliore”.

Il conduttore televisivo conosce da tempo Mattarella. Difatti, proprio assieme a lui ha cominciato ad occuparsi di politica. Quanto alla sua carriera l’ex di Katia Ricciarelli, che proprio in questi giorni ha spiegato di tenere ancora al suo ex marito, ha dichiarato che oggi il modo di fare televisione è completamente cambiato rispetto ai suoi tempi. “Oggi ci resto male quando vedo in tv certe cose, non c’è più impegno intellettuale“, ha aggiunto il paroliere italiano all’Adnkronos sottolineando che “la televisione – secondo il suo punto di vista – ha il compito di andare incontro al pubblico migliorandolo, non abbassandone il livello”.