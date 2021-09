Monete rare, queste da 200 lire valgono tantissimo: potreste averle voi!

Torniamo a parlare di monete rare. Queste due da 200 lire hanno raggiunto valori altissimi e inimmaginabili fino a poco tempo fa

Che siano monete rare, francobolli, dischi, vinili, smartphone, sneakers o tanto altro, ormai il mondo del collezionismo è in continua espansione e non sembra volersi fermare. Spuntano quasi ogni giorno decine di nuovi annunci da ogni angolo del mondo, con nuove proposte a valori altissimi.

Spesso sono le tirature limitate o gli errori di conio a far innalzare il prezzo di alcuni esemplari, ma anche legami con particolari eventi storici. Oggi torniamo a parlare delle monete e, più nello specifico, delle vecchie Lire. Queste due valgono cifre molto più alte di quanto possiate immaginare.

Monete rare, queste due da 200 Lire valgono tantissimo

La prima delle due 200 Lire di cui parleremo è quella prodotta in Bronzital. Si tratta di una lega di rame, alluminio e nichel, utilizzata solo nel 1977. Potete riconoscerla facilmente in quanto è ben incisa la P per indicare la variante. Il suo valore? Circa 800 euro al pezzo, considerando la rarità del primo conio.

Altra moneta dello stesso taglio ad avere un valore piuttosto alto è la 200 Lire Mezzaluna. Altro esempio prodotto in Bronzital e messo in circolazione nel 1978, presenta una particolarità che ha fatto alzare il valore: una piccola mezzaluna sotto la testa. Se anche voi ne avete una con questa variazione, sappiate che potreste guadagnarci fino a 80 euro l’una. Non si tratta chiaramente di cifre astronomiche, ma comunque potreste portarvi a casa un buon gruzzoletto senza fare nulla.