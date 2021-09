Maurizio Costanzo si confessa: “Ci sono riuscito grazie all’aiuto di Maria De Filippi”

Maurizio Costanzo è tornato a parlare della sua relazione con Maria De Filippi svelando un retroscena inedito: ci è riuscito solamente grazie a lei.

Torna a parlare Maurizio Costanzo dopo l’intervista al settimanale Di Più Tv. Il conduttore e giornalista di 83 anni, infatti, nel corso dell’intervista non ha esitato a definirsi il ‘maestro della sua compagna di vita Maria De Filippi. Infatti se oggi la presentatrice è tra le più stimate del panorama televisivo italiano, gran parte del merito va anche al marito. Inoltre Costanzo ha però riconosciuto che spesso, nonostante la differenza d’età, anche Maria gli ha dato consigli preziosi per la sua carriera professionale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, ex tronista torna con la corteggiatrice? L’indiscrezione

Infatti, come testimonia Maurizio, la De Filippi è molto attenta ai dettagli di ogni show e gli ha così insegnato il rigore vero. Incalzato dal giornalista, Costanzo ha confessato: “Si è accorta che c’erano volte in cui io, per noia, nei miei programmi trascuravo un po’ certi ospiti, li facevo parlare un pò meno degli altri” – ha poi continuato – “Mi ha fatto capire che questo è uno sbaglio perché ognuno può avere cose importanti da dire. È stata una lezione importante. E io, alla mia età, ho ancora voglia di imparare“.

Maurizio Costanzo e la confessione su Maria De Filippi: “Una delle poche persone da cui accetto consigli”

Durante l’intervista a Di Più Tv, Maurizio Costanzo ha rivelato come lui e Maria De Filippi si guardino volentieri sul piccolo schermo. Inoltre il giornalista ha definito ‘C’è Posta Per Te‘ come uno dei suoi programmi preferiti, mentre invece è divertito da ‘Uomini e Donne‘. Inoltre Costanzo ha cercato però di frenare ogni entusiasmo, ricordando come non apprezzi i comportamenti eccessivi di alcuni protagonisti del dating show.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, grande novità: è la prima volta nella storia del reality

La coppia, inoltre, spesso si scambia consigli sul lavoro, con Maurizio che ha confessato: “Maria De Filippi è una delle poche persone da cui accetto di farmi consigliare. Io sono stato il suo maestro di tv e le ho insegnato tanto. Ma poi è stata lei a insegnare tanto a me“. Adesso Costanzo guarda al futuro ed è pronto a tornare in televisione il prossimo 27 settembre con talk show Rai ‘S’è fatta notte‘, come sempre in onda dalle 00:45.