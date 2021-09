Le Iene come Sanremo, cast da urlo: c’è anche una cantante ed un’ex Velina

La prossima edizione de Le Iene ruberà l’idea di conduzione di Amadeus nelle ultime due edizioni di Sanremo: ecco i quattro nuovi nomi del cast che sono trapelati: c’è una sportiva, due cantanti, ed un’ex Velina.

C’è già una data fissata per l’inizio della nuova stagione de Le Iene. Si partirà il dieci ottobre con tantissime novità. L’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset ha costretto gli autori a pensare come riempire il vuoto lasciato dalla conduttrice: dalle scelte che hanno intrapreso, si potrebbe quasi concludere che la showgirl romana è insostituibile.

In questa edizone in partenza, infatti, Le Iene non avranno solo una conduttrice, ma ben dieci. Tvblog.it rivela che in ogni puntata ci sarà una figura femminile differente. Questa scelta ricorda quanto fatto da Amadeus nella conduzione dei Festival di Sanremo 2020 e 2021. Si è dunque aperto un nuovo trend che farà scuola nella Tv italiana?

Le Iene, anche con il cast nuovo il perno è sempre lui

La scelta delle dieci conduttrici verrà ufficializzata molto presto da parte di Mediaset, che dovrebbe diffondere un video per ufficializzare la decisione. Fra i nomi che sono trapelati ci sono: Elodie, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni ed Elisabetta Canalis, che sembrerebbe quindi voler tornare a fare televisione con costanza in Italia.

Se nella conduzione femminile ci sarà una totale rivoluzione, il perno della trasmissione rimarrà Nicola Savino, che formava una coppia perfetta sia con Ilary Blasi che Alessia Marcuzzi. Imprescindibile anche la Gialappa’s Band, che continuerà ad animare la trasmissione con le solite battute pungenti.