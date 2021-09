Juventus, incidente d’auto per una stella del club: le sue condizioni

Brutto episodio quello che si è verificato pochi minuti fa ad una stella della Juventus. Il giocatore è stato protagonista di un incidente stradale

Non il migliore dei periodi per la Juventus e per i suoi giocatori. Mentre la squadra di Allegri continua a faticare in campo, con la prima vittoria in Serie A che ancora deve arrivare, anche i suoi interpreti faticano. E ci si sta mettendo anche la sfortuna fuori dal campo di gioco.

Questa mattina, infatti, il centrocampista juventino Arthur è stato protagonista di un brutto incidente stradale a Torino. L’ex Barcellona si trovava alla guida della sua Ferrari, e si stava recando al J Medical per alcuni controlli dopo l’infortunio e aggiornamenti sul percorso di recupero.

Juventus, incidente d’auto per Arthur: ecco come sta

Ancora sfortuna per Arthur. Il centrocampista brasiliano non sta scendendo in campo con la maglia della Juventus a causa di un infortunio, e dovrà attendere ancora prima di poter dare la sua mano agli uomini di Allegri. Ma anche extra campo, le cose non vanno nel migliore dei modi. Come riportato da Calciomercato.com, questa mattina l’ex Barcellona è stato protagonista di un incidente stradale a Torino. Solamente un grande spavento, comunque.

Il brasiliano è infatti uscito illeso dallo scontro, avvenuto in pieno centro nel capoluogo piemontese. La sua Ferrari ha invece riportato danni ben più seri, con il lato anteriore destro ammaccato e il paraurti divelto. Altro brutto episodio quello che ha visto protagonista il centrocampista, che sta vivendo uno dei periodi più complicati della sua carriera.