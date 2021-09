Ilary Blasi, la dichiarazione sconvolgente: vuole cambiare lavoro!

La conduttrice di Star in the Star starebbe seriamente pensando di lasciare il suo lavoro di conduttrice. Ilary Blasi cambia lavoro? Ecco cosa ha raccontato lei stessa nel corso di un’intervista.

Alla vigilia dell’esordio del suo nuovo programma Tv, Ilary Blasi è un fiume in piena. Sono ormai tantissimi anni che è una presenza fissa in televisione, dove ha rivestito ruoli molto diversi fra loro. In un’intervista a Chi Magazine, però, la conduttrice ha lasciato intendere di star valutando di cambiare mestiere.

LEGGI ANCHE >>> Ilary Blasi in tv, Pier Silvio Berlusconi infuriato: parte la querela?

NON PERDERTI >>> Ilary Blasi, nuova batosta: è un incubo per la conduttrice

L’energia che regala la conduzione e la partecipazione all’ideazione di un nuovo programma sono impagabili, ma forse a Ilary è venuta voglia di provare qualcosa di nuovo. La presentatrice spiega: “Voglio stare dietro le quinte, mi incuriosisce una tv fatta anche da un altro punto di vista. Penso che avendola fatta in prima persona avrei un altro occhio“.

Ilary Blasi, il commento di Totti su Star in the Star

Il nuovo programma Star in the Star di Ilary Blasi è stato travolto dalle polemiche ancora prima di iniziare. Questo perchè in tanti hanno notato un’eccessiva somiglianza nei contenuti a Il cantante mascherato di Milly Carlucci. La conduttrice preferisce non parlarne e si concentra su quanto ha contribuito a creare di nuovo nel format.

LEGGI ANCHE >>> Ilary Blasi, nuove rivelazioni prima del debutto: è polemica

Ilary rivela che il balletto proposto all’inizio del programma è piaciuto tanto a Francesco Totti. A fine puntata si sente sempre molto energica, ma essendo abituata ad andare a letto presto, poi ci mette due giorni per recuperare dalle ore piccole. La soluzione al problema, però, per Ilary c’è: “Devo iniziare a fare i programmi della mattina“.