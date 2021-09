Guenda Goria in apprensione per il fidanzato: cos’è successo – FOTO

Forte preoccupazione per Guenda Goria e le condizioni del fidanzato che è stato sottoposto ad un intervento in ospedale

Di certo, questo non è il miglior momento della vita di Guenda Goria. Da poco più di una settimana suo padre Amedeo è subissato di critiche al Grande Fratello VIP 6 per i suoi atteggiamenti ambigui e lei si trova costretta a difenderlo tramite social non avendo altre armi a disposizione che la sua popolarità.

Oltretutto, poco prima dell’inizio del reality show, la stessa Guenda è stata sottoposta ad un intervento programmato, come lei stessa ha annunciato sui social: “Soffro di endometriosi. È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ansia”. A distanza di 2 settimane, anche il fidanzato è finito in ospedale.

Guenda Goria, preoccupazione per il fidanzato: è stato operato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

Poche ore fa, Guenda Goria ha pubblicato uno scatto da un letto d’ospedale del fidanzato, Mirko Gancitano, che è stato sottoposto ad un’operazione all’Ospedale di Vittorio Veneto: “Un settembre decisamente impegnativo! Non volevi affrontare questo intervento perché non ami gli aghi ma sei stato super coraggioso!”, così ha commentato la foto la figlia di Amedeo.

“Forza amore mio! Siamo insieme anche in questa battaglia. Oggi ti operi alla corde vocali” ha asserito la Goria che ha poi romanticamente aggiunto: “Cominciamo insieme il gioco del silenzio! L’alfabeto muto lo abbiamo ripassato. Non potrai parlare per un po’, quindi, mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi”.