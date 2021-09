GF Vip 6, svelata la durata del programma: la regia cambia inquadratura!

Un concorrente del GF Vip 6 avrebbe svelato la durata effettiva del reality show. Sentite le parole, la regia ha deciso di cambiare subito inquadratura.

Il GF Vip 6 è partito un pò in sordina rispetto all’ultima edizione eppure pian piano si sta liberando dalla pesante eredità lasciata da Tommaso Zorzi e compagni. Nella notte i concorrenti si sono lasciati andare alle migliori confessioni. Tra queste non sono passate inosservate quelle di Nicola Pisu e Sophie Codegoni. I due non riuscivano a dormire e così hanno deciso di andarsi ad appartare in giardino.

Arrivati nel girardino della casa più spiata degli italiani, i due hanno discusso della durata del programma. Proprio parlando di questo argomento, il figlio di Patrizia Mirigliani ha rivelato che sul loro contratto c’è scritto che il programma durerà 93 giorni. Pisu, però, ha poi aggiunto che la trasmissione potrebbe essere allungata di 8/9 mesi. Nicola senza troppa esitazione ha affermato: “Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma“. Andiamo quindi a vedere la pronta reazione della regia.

GF Vip 6, Nicola Pisu svela la durata del programma: la regia reagisce subito

L’affermazione di Nicola Pisu non è di certo passata inosservata. Infatti il gieffino ha rivelato che da contratto il programma durerà 93 giorni. Però se gli ascolti dovessero soddisfare Mediaset, potrebbe essere allungato fino ad 8/9 mesi. Sentite queste parole, la regia della trasmissione ha deciso subito di cambiare inquadratura ma oamai il danno era stato fatto. Quindi se i gieffini inizieranno a creare dinamiche interessanti, la trasmissione potrebbe concludersi a primavera inoltrata.

Seppur la regia abbia provato a censurare le parole di Pisu, d’altra parte il gieffino non ha fatto altro che confermare le indiscrezioni che giravano da mesi. Infatti a lanciare la notizia ci pensò ‘Il Messaggero’, che ipotizzò la durata monstre del programma di oltre 8 mesi. Già la quinta edizione del programma, a causa del Covid, durò 169 giorni stupendo il pubblico a casa. Adesso il reality show di Mediaset è pronto ad infrangere ogni record di longevità.