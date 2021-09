GF Vip 6, rivelazione choc spiazza tutti: “Mi stavo deformando”. I danni sarebbero stati generati dalla chirurgia estetica

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è appena iniziata e già iniziano a venir fuori i profili più interessanti all’interno della Casa. Confessioni, retroscena, dinamiche del passato che in pochi conoscevano. I fan sono rimasti sorpresi nelle ultime ore in particolar modo dalle dichiarazioni di Sophie Codegoni. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha chiacchierato in confidenza con Andrea Casalino, trattando un argomento particolarmente delicato. La modella ha fatto ricorso per anni alla chirurgia estetica e questo ‘aiutino‘ ha lasciato anche qualche strascico fastidioso.

Nello specifico si è rifatta più volte le labbra, per averle carnose e voluminose come imposto dalla moda moderna. Alcuni utenti sui social però, l’hanno beccata per la scelta, visto che all’apparenza non sembrava essere così naturale.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex tronista torna con la corteggiatrice? L’indiscrezione

LEGGI ANCHE >>> Clizia Incorvaia spiazza i suoi fan: “Gravidanza? Sono stata malissimo”

GF Vip 6, rivelazione choc di Sophie Codegoni: “Mi stavo deformando il viso”

La stessa famiglia della Codegoni le ha ribadito più volte di smetterla, trovando però un fermo diniego da parte della diretta interessata.

“Più me lo dicevano e più me le rifacevo“, ha confessato l’ex concorrente di U&D. L’aiuto chirurgico ha dato anche dei problemi di salute alla ragazza, costringendola a smettere. Il suo viso si stava completamente deformando a causa degli interventi.

“Tutte le persone giudicavano queste labbra. Dagli amici ai parenti. Mi stavo rovinando, avevo le labbra storte, gonfie e continuano a rifarle“. Poi aggiunge: “Mi sono guardata allo specchio e ho detto: ‘Ma perché?’. Togliamole e vediamo. Però è una cosa, secondo me, che ti deve arrivare da sola“. Fortunatamente alla fine ha capito la lezione e ora sta sicuramente molto meglio, sia esteticamente che psicologicamente. Alla fine era diventata quasi una ripicca nei confronti degli altri. I fan sono rimasti a bocca aperta.