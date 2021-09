GF Vip 6, confessione ‘intima’ di Manuel Bortuzzo: grasse risate in Casa

Un’intima confessione su ciò che funziona nel corpo di Manuel Bortuzzo, la Casa del GF Vip 6 scoppia in una grande risata

Manuel Bortuzzo è l’esempio lampante di come affrontare anche le tragedie con il sorriso sulle labbra e che guardare al passato non serve a niente. Con grande forza, il nuotatore nuovo concorrente della Casa del GF Vip 6 ha prodotto un video di presentazione per i fan della trasmissione che ha commosso in tanti.

LEGGI ANCHE > > > Ballando con le Stelle, nuovo terremoto: super concorrente dice addio?

NON PERDERTI > > > Netflix, nuova sorprendente serie: il tuffo nel passato fa impazzire i fan

La sua presenza in Casa sembra essere molto importante da un punto di vista umano e da quello delle dinamiche che si stanno creando. A proposito di quest’ultime, durante la giornata Manuel Bortuzzo ha provato a dare spiegazioni abbastanza ‘intime’ su ciò che gli funziona e non dopo la sparatoria.

LEGGI ANCHE > > > Honolulu, tutte le anticipazioni di stasera: ospite d’eccezione

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo racconta come funziona ‘lì sotto’

Manuel Bortuzzo è il primo ad ironizzare sulla sua condizione, tanto che, quando ad un certo punto dalla casa sono stati avvertiti dei rumori molesti, lui ha risposto: “Vabbè se sentite 4 colpi di pistola sono per me”. Restando in tema di quanto gli è accaduto, ha voluto raccontare com’è il suo corpo attualmente: “Le gambe sono come morte. La sensibilità non c’è più. Non sento niente”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elena Sofia Ricci in lacrime per la scomparsa dell’amata attrice: “Una mia amica”

Tuttavia, il nuotatore triestino ha voluto specificare un dato fondamentale: “I peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma, lì sotto funziona tutto, scusate eh”. Grasse e grosse risate in Casa per la confessione di Manuel che, dall’inizio della sua avventura al reality show, sta stringendo un rapporto particolare con una delle sorelle Selassié, Lulù.