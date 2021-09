Canarie: l’eruzione del vulcano inghiotte case e strade

La lava che invade le strade e sommerge tutto: case, automobili, edifici pubblici. Le immagini che provengono da La Palma, isola delle Canarie, sono impressionanti. L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja ha causato oltre 5mila sfollati e danni per oltre 400 milioni di Euro, secondo il governo regionale dell’isola.

La lava si sta ora dirigendo verso il mare a una velocità di circa 700 metri all’ora. Ma ciò che è peggio, secondo le autorità spagnole, è che l’eruzione potrebbe durare settimane se non addirittura mesi. Ciò a causa di una seconda camera magmatica situata dai 20 ai 30 chilometri sotto la superficie. L’eruzione ha aperto due spaccature di circa 200 metri con due flussi di lava differenti che, secondo le autorità spagnole, si uniranno prima di raggiungere il mare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Trombe d’aria in Pianura Padana: ecco i tornado che hanno sconvolto la Lombardia

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è recato nell’area, annullando un’assemblea a New York per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Tutta la Spagna è con La Palma – ha dichiarato in una nota stampa – ora la cosa più importante è garantire la sicurezza mentre il vulcano continua a essere attivo e dobbiamo applicare tutte le precauzioni. Questa eruzione – ha continuato il primo ministro – non causerà abbandono, indipendentemente dal fatto che ci siano problemi irreparabili, come la perdita di case, con tutto il carico emotivo, non solo materiale, che questo implica”.