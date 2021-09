Ballando con le Stelle, nuovo terremoto: super concorrente dice addio? Alla base ci sarebbero delle grosse divergenze

Fra circa un mese riprenderà ‘Ballando con le Stelle’. La nuova edizione dello show di Milly Carlucci andrà in onda con la prima puntata il 16 ottobre 2021. Si fa un gran parlare di quali saranno i vip in gara e anche dello staff dei ballerini. La separazione con Raimondo Todaro ha lasciato l’amaro in bocca alla conduttrice, che si è trovata a dover sostituire anche numerose ballerine alle prese con la gravidanza. Un rimpasto che dovrebbe comunque mantenere il livello della competizione sempre altissimo. Tra i primi nomi annunciati nel programma c’è quello di Morgan. Marco Castoldi (il nome del cantante all’anagrafe) ha accettato di mettersi alla prova con la danza, ma qualcosa sembra non andare. Come riportato da ‘Chi Magazine’, la presenza dell’artista potrebbe essere a forte rischio. La motivazione sembrerebbe legata a problemi economici sulla sottoscrizione del contratto.

Ballando con le Stelle, nuovo terremoto: Morgan potrebbe saltare

“Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando con le Stelle. La sua partecipazione nel programma non è più tanto sicura”. Questo si legge su Chi e a quanto pare la distanza non sarebbe così piccola da poter essere colmata a breve. L’ex compagno di Asia Argento era stato uno dei primi nomi annunciati per il palco della Rai, ma a questo punto potrebbe saltare. Un’altra stella che ha abbandonato negli ultimi giorni è Paola Barale, anch’essa accostata allo show ma allontanatasi sul più bello. Qualche problema di troppo, quindi, per Milly Carlucci, che nel frattempo prova a rifarsi grazie al mondo dello sport. L’obiettivo numero uno è sempre il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, che probabilmente sarà ospite per una puntata. Come presenza singola sono attesi anche il ct della Nazionale Roberto Mancini e Ronaldo ‘Il Fenomeno‘, Luis Nazario da Lima.

Per quel che riguarda la giuria, arrivano solo conferme. A decidere i voti saranno sempre Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.