Ballando con le Stelle 2021, tutte le novità: svelato il cast

Una nuova stagione di Ballando con le Stelle è pronta a partire: spoilerato il cast dell’edizione del 2021

Da sabato 16 ottobre, una nuova stagione di Ballando con le Stelle è pronta a partire. Milly Carlucci ha composto il suo cast contornandosi di tutti le migliori star in circolazione, secondo la sua prospettiva.

Nonostante sia stata la padrona di casa a spoilerare i primi concorrenti, ci ha pensato DiPiù TV ad ufficializzare l’intero cast che parteciperà alla sfida di ballo più avvincente d’Italia, in onda su Rai Uno.

Ballando con le Stelle 2021, il cast ufficiale

A rimanere invariati saranno i giurati che restano gli stessi della passata stagione: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Tra le esclusioni più clamorose nel cast di ballo c’è sicuramente quella di Paola Barale che non avrebbe trovato gli accordi economici. Confermata la presenza del velocista Marcell Jacobs come ballerino per una notte ed altri ospiti del calibro di Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima.

Ad affiancare i ballerini professionisti, ci saranno, dunque: Albano, Arisa, Memo Remigi, Morgan, Andrea Iannone, l’ex calciatore Fabio Galante, la cantante Mietta, l’attrice Valeria Fabrizi, la showgirl Sabrina Salerno, il fisico Valerio Rossi Albertini, il rugbista Alvise Rigo, il parrucchiere Federico Fashion Style e Bianca Gascoigne.