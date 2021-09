Arisa si è aperta a raccontare alcune situazioni che ha vissuto in passato e che l’hanno segnata ed è stata punzecchiata riguardo la sua assenza al talent Amici di Maria De Filippi. Ecco le parole della cantante.

Arisa sembra essere felicissima e piena di speranze per il periodo che sta attraversando: Maria De Filippi non l’ha riconfermata nella nuova stagione di Amici, e quindi lei si è buttata a capofitto nella musica. In questo momento, sta promuovendo il suo nuovo album ed in particolare la canzone Psyco, che ha già proposto sul palco dei Seat Music Awards.

In questi giorni, la cantante è finita anche sulla copertina di Donna Moderna, a cui ha concesso un’intervista. Sui propri profili social, Arisa ha pubblicato diversi video in cui scherza anche con il suo edicolante ed una passante, che la punzecchiano: “Maria non ti voleva più ad Amici!“. Lei sta al gioco e ride.

Ecco uno dei video pubblicati da Arisa:

Arisa, la tragedia non è l’assenza ad Amici: il racconto

Arisa, come al solito, ha fatto numerose confidenze nel corso dell’intervista. Ha anche parlato dei numerosi cambiamenti che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, non solo estetici. Il più importante di tutti, senza dubbio, è stato fatto a soli 19 anni, quando ha lasciato la casa in Basilicata dove viveva con i genitori.

La cantante rivela di aver sorpreso suo padre a Milano: sembra infatti che l’uomo venisse a spiarla di nascosto, senza dirle nulla. Evidentemente, per lui il dolore di avere la figlia dall’altra parte dell’Italia era troppo. Arisa racconta: “Vedevo mio padre piangere e nascondersi dietro i pilastri di casa mia“.

Ecco Psyco, la nuova canzone di Arisa: