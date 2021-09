Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio arriva a Milano: è gioia per Stefania

I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore continuano a tenere gli appassionati della soap con il fiato sospeso. Grandi novità per Agnese e non solo: le anticipazioni

I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore continuano a tenere con il fiato sospeso il pubblico di Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dell’attenzione vedremo la capofamiglia degli Amato, Agnese. La donna sarà nominata responsabile della sartoria da Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni).

Ma non è tutto, anche nella vita di Salvatore, Anna e Stefania ci saranno dei colpi di scena con l’arrivo di Ezio accompagnato dal resto della famiglia. Stefania sarà molto entusiasta di vedere suo padre, finalmente giunto a Milano, e non perderà occasione per presentarlo alle sue amiche. Il comportamento della ragazza provocherà non poco imbarazzo.

Malumori nella vita di Gabriella: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Le anticipazione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nei prossimi episodi della soap ci sarà un grande arrivo a Milano, quello di Ezio. La figlia Stefania sarà molto entusiasta per questo motivo e presenterà l’uomo alle sue amiche. La presenza impetuosa di Ezio però creerà imbarazzo in Gloria.

Intanto Salvatore cercherà ancora di conquistare Anna ma non riuscirà nel suo intento. Chissà se in futuro l’Imbriani non cederà al corteggiamento dell’uomo. Non mancheranno invece malumori nella vita di Adelaide dopo l’offerta di Vittorio a Flora. Il Conti le offrirà il lavoro di stilista dopo la partenza di Gabriella. Non ci resta che seguire le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore per scoprire tutte le vicende dei protagonisti.