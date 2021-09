Amici 21 e Anna Tatangelo, cambia di nuovo tutto: Mediaset ha deciso e la scelta spiazza tutti i telespettatori.

L’ultima edizione di Amici è stata forse la più bella dall’inizio del talent show. Il programma, nato esattamente vent’anni fa con il nome di Saranno Famosi, ha visto tantissimi ragazzi essere protagonisti assoluti non solo all’interno del contesto scolastico ma anche fuori. Cantanti come Aka7even, Sangiovanni, Raffaele Renda e Deddy hanno conquistato le vette delle classifiche europee con le loro canzoni.

Non solo i cantanti, ma anche Giulia Stabile è riuscita a coronare il suo sogno. Ballerina di talento e vincitrice dell’ultima edizione che continuerà il suo percorso ad Amici dopo essere entrata a far parte del corpo di ballo del talent show che è andata incontro a un cambiamento storico.

Amici 21, comunicato e cambiamento storico: decisione improvvisa

Il talent show di Maria De Filippi da quest’anno va in onda la domenica pomeriggio e non il sabato. La decisione di Mediaset è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo lo slittamento di Scene da un matrimonio, che sarebbe dovuto iniziare proprio domenica prossima, 19 settembre, con la conduzione di Anna Tatangelo. E quindi la ex moglie di Gigi D’Alessio quando esordirà con il suo programma? Il posto pensato per lei sarebbe il sabato pomeriggio.

“Stando a quanto apprende Fanpage.it, la rivoluzione della domenica è stata concepita proprio da Piersilvio Berlusconi. Nei corridoi di Mediaset c’è già chi crede che questo interim domenicale di Amici possa tramutarsi in qualcosa di definitivo se gli investitori pubblicitari dovessero mostrare particolare gradimento. E quando c’è di mezzo Maria De Filippi si sa che la soddisfazione degli inserzionisti è, di fatto, una certezza. Uno spostamento di Anna Tatangelo al sabato pomeriggio apparirebbe indolore per le sorti di un programma che non è ancora iniziato e Rai1, a quel punto, si troverebbe costretta a correre ai ripari”.