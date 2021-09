Amazon Music Unlimited è gratis per tutti: come usufruire della promo

Grande promozione quella appena lanciata da Amazon. Il servizio Music Unlimited è gratis per tutti: ecco come usufruirne

Una super promozione quella di Amazon, che permette a tutti i nuovi utenti di usufruire gratuitamente del servizio Music Unlimited. Si tratta di una valida alternativa ai vari Spotify ed Apple Music, con oltre 70 milioni di brani in streaming.

E il grande vantaggio è che il tutto funziona ovunque ed in qualsiasi momento. Che sia da smartphone, tablet, PC/Mac e Fire, la musica che vuoi è disponibile senza pubblicità e persino offline grazie alla possibilità di scaricare musica gratis. Con l’abbonamento Prime Music normale, invece, ci sono esclusivamente 2 milioni di brani in totale.

Amazon Music Unlimited, come godere dei 3 mesi gratuiti

Ancora per qualche giorno, sarà possibile usufruire dell’offerta di Amazon per il suo servizio Music Unlimited. 3 mesi completamente gratuiti, con la possibilità di sospendere l’abbonamento alla fine del periodo promozionale. Tutta la musica in massima qualità e con una varietà mai vista prima, senza alcun costo aggiuntivo.

Come specificato all’interno della pagina apposita, la promo è valida fino al 23 settembre 2021 e riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Unlimited prima d’ora. Terminato il periodo di prova, l’abbonamento proseguirà automaticamente al costo di 9,99 euro. Se invece volete disattivarlo, basta accedere al menu impostazioni dal sito dedicato e cancellare la sottoscrizione. Si può anche decidere di optare per l’opzione a 99 euro l’anno con 2 mesi aggiuntivi in regalo gratis.