Uomini e Donne è ripartito con i primi screzi e attriti. In studio già volano i primi stracci tra i protagonisti.

Uomini e Donne è tornato col botto. Il dating show condotto da Maria De Filippi che è ripartito lo scorso 13 settembre ha fatto registrare ascolti da record si dalla prima puntata. Da allora, oltre ai numeri importanti, sono tornati anche i primi screzi e attriti tra vecchi e nuovi protagonisti. Infatti, dopo la prima esterna del nuovo tronista Matteo Fioravanti con Maria, la bella corteggiatrice finisce sotto accusa. La corteggiatrice dopo l’esterna con il tronista ha detto: “Probabilmente fuori da qui non lo avrei nemmeno considerato poi però ho deciso di conoscerlo in questa esterna”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elisabetta Gregoraci, improvviso cambiamento nella sua vita: addio definitivo! – VIDEO

Uomini e Donne, volano stracci in studio: “Sei costruita e falsa”

Le affermazioni di Maria hanno scatenato le ire del pubblico e delle altre corteggiatrici di Fioravanti che non hanno esitato un solo istante per replicare: “Sei costruita e falsa, vuoi far vedere che non lo avresti mai considerato e ora sembri innamoratissima”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Raffaella Carrà, clamorosa gaffe di Cattelan in diretta: da non credere – VIDEO

Maria, dinanzi a tali accuse ha provato a uscirne in modo elegante e tentando di difendersi: “Ero contenta di andare in esterna con lui, una volta uscita con lui ho capito che gli stereotipi che avevo nella testa non erano veritieri”.