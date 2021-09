Uomini e Donne, Gemma Galgani vittima di un incidente stradale: le sue condizioni

Gemma Galgani è stata vittima di un incidente stradale. La notizia è stata confermata da Maria De Filippi appena iniziata la trasmissione di Uomini e Donne: ecco come sta la protagonista del Trono Over.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 21 settembre, Maria De Filppi ha dato un annuncio che ha mandato in apprensione i fan di Gemma Galgani. Dopo aver fatto entrare gli opinionisti, tronisti, dame e cavalieri, la conduttrice ha rivelato che una delle protagoniste del Trono Over aveva avuto un incidente in macchina.

Gemma Galgani è stata tamponata, ma fortunatamente sarebbe rimasta completamente illesa. La stessa protagonista sembrerebbe voler ridurre la portata dell’avvenimento, raccontando di essere rimasta vittima di un piccolo incidente. Come prevedibile, anche questa notizia riguardo Gemma ha scatenato la rivale Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Tina attacca ancora Gemma Galgani

Questa è la dodicesima edizione di Uomini e Donne in cui Gemma Galgani è in cerca dell’amore. Come lei stessa ha sottolineato più volte, sembra sempre essere vittima della sfortuna, oltre che di Tina Cipollari. Anche alla notizia dell’incidente, la spumeggiante opinionista non si è voluta risparmiare.

Tina non perde l’occasione per lanciare una frecciatina: “Vabbè, tanto gli air bag sono belli resistenti. Sono nuovi, non c’è pericolo”. Ovviamente il riferimento è alla mastoplastica a cui Gemma Galgani si è sottoposta prima di iniziare la nuova stagione di Uomini e Donne, oltre ad altri piccoli ritocchi estetici, come quello alle labbra.

Ecco il video di presentazione di Gemma nella nuova edizione di Uomini e Donne: