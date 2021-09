Un amatissimo volto di Uomini e Donne ha confessato di essere stata travolta dai problemi personali.

Dopo un periodo di silenzio, Karina Cascella è tornata a parlare della sua vita privata su Instagram. L’ex opinionista di Uomini e Donne nelle IG Stories ha risposto ad alcune domande dei suoi followers in un ask sul suo profilo, svelando pure alcuni lati fino ad oggi mai raccontati.

Molte domande facevano riferimento a come l’opinionista ha vissuto la pandemia da Covid e dunque questi ultimi due anni. Karina si è aperta come un libro ed ha svelato numerosissimi dettagli della sua vita privata.

Uomini e Donne, amatissimo volto confessa: “I problemi mi hanno travolta”

Uno dei suoi tantissimi followers le ha chiesto se fosse serena in questo periodo e Karina ha risposto: “Da circa due anni non ho più la serenità di un tempo. La pandemia, problemi miei personali e di salute, mi hanno travolta…Ma sono fiduciosa che tutto piano si possa sistemare”.

Karina Cascella ha risposto anche a chi le ha chiesto del suo matrimonio. Qualche tempo fa ha infatti ricevuto la proposta di nozze dal suo compagno Max ma il grande giorno non è ancora arrivato: “Siamo quasi da due anni in pandemia. Quindi non è dipeso da noi il fatto di rimandare. Ci sarà tempo e sarà bellissimo”.