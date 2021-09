Sky accontenta i suoi clienti: arriva un’offerta per Smart TV con Sky Q?

Sarebbe in arrivo una nuova offerta da parte di Sky, con la gamma Smart TV che potrebbe includere Sky Q nel prezzo

Dopo lo scossone ricevuto nei mesi scorsi a causa dei diritti della Serie A, ora Sky vuole rialzare la china a suon di offerte super convenienti per tutti. Stando a quanto raccontato dal Financial Times, infatti, il colosso di Murdoch starebbe studiando una nuova offerta dedicata alla sua gamma di Smart TV.

Il lancio ufficiale avverrà molto probabilmente già ad ottobre 2021 e, sebbene i dettagli siano al momento molto pochi, le ipotesi che circolano in rete sono tante. Probabilmente comunque, come già successo in passato, l’azienda punterà su LCD di prezzo medio per spingere gli abbonamenti al proprio servizio.

Sky, con le Smart TV arriva anche Sky Q: sarà integrato

Ma la grossa novità svelata in anteprima dal Financial Times non sta tanto nella nuova gamma di Smart TV che Sky si appresta a lanciare, quanto nel fatto che Sky Q potrebbe essere integrato nel prezzo. Con il passare dei mesi, infatti, l’hub del gigante di Murdoch è diventato sempre di più un contenitore di streaming per i servizi OTT come Amazon Prime Video, Disney+ e Netflix.

Sicuramente la novità sarà ad appannaggio dei clienti britannici. Resta da capire se l’offerta verrà allargata sin da subito anche al mercato italiano o bisognerà aspettare ancora. Sempre di recente, infatti, la stessa azienda ha annunciato una serie di novità molto interessanti per Sky Q e Go, che però non sono ancora approdate nel nostro Paese.