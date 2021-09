Sanremo 2022, star di Amici verso il forfait: annuncio pazzesco. Il secondo classificato dello scorso anno esclude la sua presenza

Si avvicina la prossima edizione del Festival di Sanremo e si inizia a parlare di quelle che potrebbero essere le presenze sul palco dell’Ariston. Quello che è già sicuro è il presentatore, con Amadeus confermato per il terzo anno consecutivo come direttore artistico. Per quanto riguarda i concorrenti invece la situazione è ancora tutta in divenire. Una delle nuove leve tra i cantanti è senza dubbio Sangiovanni, giunto secondo nella passata stagione di Amici. L’artista vicentino ha impressionato critici e fan durante il talent di Maria De Filippi, battendo anche il record di 1 milione di copie vendute con il suo primo album. Un esordio professionale davvero speciale che lo ha posto all’attenzione dei media nazionali.

Intervistato da ‘Il Messaggero‘, il cantante ha parlato anche della sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, rispondendo in modo alquanto sorprendente.

Al giornalista Mattia Marzi, Sangiovanni spiega: “Io a Sanremo? Non credo di andare per ora. Poi magari cambio idea. Non sto bluffando. In fondo in questo momento farebbe più notizia una mia assenza all’Ariston“.

Sanremo 2022, star di Amici verso il forfait: Sangiovanni non pensa di andare all’Ariston

Quando viene incalzato sul motivo del suo ragionamento e della sua possibile assenza, aggiunge: “Il fatto è che prima di arrivare a calcare quel palco, così importante, dove ogni mossa viene ingigantita, bisogna prepararsi psicologicamente. E io ora non ho tempo. Su quel palco ti devi presentare con un pezzo giusto, che ti rappresenti, altrimenti rischi di fare un buco nell’acqua“.

Tempo che non ha a disposizione visto che si sta concentrando su altri progetti. A breve verrà pubblicato ‘Raggi Gamma‘, il suo nuovo singolo che sarà presentato durante una puntata di Amici. Al brano farà poi seguito l’album (il secondo della carriera) e il tour collegato.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sotto la lente d’ingrandimento dei social, prosegue alla grande il rapporto con Giulia Stabile, ballerina di Maria De Filippi e vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Canale 5. Lei è ora impegnata con le registrazioni delle puntate di ‘Tu si que vales‘ e non può stare vicino a Sangiovanni, alle prese con lo studio di registrazione. Proprio per evitare il gossip i due stanno limitando al minimo le apparizioni sul web, senza mai fotografarsi insieme sui propri profili.