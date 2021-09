Sanremo 2022, grande artista si candida: “So che è difficile ma ci provo”

Il 2022 per Marcella Bella sarà un anno speciale. L’artista compirà 70 anni ed ha intenzione di approdare al Festival di Sanremo 2022

Col il nuovo programma di Canale Cinque condotto da Ilary Blasi, “Star in the Star”, abbiamo visto finalmente il ritorno di Marcella Bella in Tv. La cantante siede nelle poltrone della giuria assieme a Claudio Amendola e Andre Pucci. Raggiunta da Il Giornale, la siciliana ha dichiarato: “Noi della giuria ci siamo amati a prima vista”.

Assieme ad Amendola e Pucci la Bella forma il il trio perfetto. Ma questa per la cantante non è la prima esperienza in un talent show. Difatti la 69enne ha già partecipato a “Ora o mai più”, talent condotto da Amadeus su Rai Uno, nelle vesti di coach riscuotendo tantissimo successo. Come sarà invece nelle vesti di giurato?

Ebbene, sempre a Il Giornale Marcella Bella ha raccontato che darà giudizi molto leggeri: “Dopo il periodo che abbiamo trascorso e che stiamo ancora trascorrendo c’è bisogno di leggerezza“. Ed è stato proprio così. Nel corso del primo appuntamento di Star in the Star la cantante assieme ai suoi colleghi si è divertita ed ha fatto divertire il pubblico. Nel frattempo che è impegnata con il nuovo talent show di Mediaset Marcella però pensa al prossimo Sanremo.

Marcella Bella e l’intenzione di riprovarci al Festival di Sanremo 2022: le sue parole

Nel 2022 Marcella Bella compirà 70 anni ed ha intenzione di dare una nuova svolta alla sua vita. La cantante ha rivelato che presto uscirà con un nuovo album ma le sorprese non finiscono qui. Difatti Marcella ha intenzione di salire sull’ambitissimo palco dell’Aristo al Festival di Sanremo 2022.

“Ci provo, ma so che è difficile. In ogni caso ho un brano che incuriosisce con un testo molto particolare, mi piacerebbe che Amadeus lo ascoltasse”, ha dichiarato l’artista siciliana a Il Giornale. Nel corso della sua carriera ha deliziato i fans con moltissimi brani ma quello che la emoziona di più è ‘Io domani’: “Mi mette ancora i brividi quando la canto. E ‘Nell’Aria’ è stato il passaggio dalla Marcella ragazzina alla Marcella donna”. Adesso non ci resta che attendere con la speranza di poter vedere, a distanza di anni, la Bella varcare il palcoscenico del Festival di Sanremo 2022.