Royal Family, il retroscena di William sul principe Filippo: che sorpresa! Il duca di Cambridge ha parlato del rapporto con il nonno

Il vuoto lasciato dal principe Filippo all’interno della famiglia reale è stato forse sottovalutato in un primo momento. Il duca di Edimburgo, con il suo pieno stile british, era il vero trait d’union nel Castello di Windsor, capace di legare le anime più disparate a corte, sempre con il buon umore. Battute al momento giusto e coinvolgimento di tutte le parti in causa erano il suo forte. La Regina Elisabetta non prendeva decisione che non fosse passata sotto il suo saggio giudizio e si confidava per ogni cosa. A svelare tutti i particolari della vita a Palazzo del compianto principe Filippo ci penserà il prossimo documentario della BBC, in uscita nei prossimi giorni. Una clip di 73 secondi è stata lanciata in queste ore dalla tv di stato del Regno Unito, dove è presente anche il principe William. Il duca di Cambridge racconta alcuni aneddoti davvero divertenti, come quello relativo ad un barbecue di famiglia, con la Regina imbrattata con un tubo di Senape tra le risate generali.

“Si metteva nei guai con mia nonna per degli scherzi con la salsa, imbrattando lei e gli altri partecipanti”.

William poi aggiunge: “Gli piacevano quelle battute, si divertiva a scherzare con i bambini ed era come i classici nonni”.

Royal Family, il retroscena di William sul principe Filippo: gli scherzi alla Regina Elisabetta

Il ricordo di William della storia è stato ripreso dai figli della principessa Anna, Zara e Peter Phillips.

Parlando nella stessa clip, i due nipoti maggiori di Elisabetta hanno confermato che lo scherzo fu molto divertente e che lo ricordano ancora oggi come una scenetta davvero felice.

Ma quella non fu l’unica occasione in cui l’umorismo del defunto principe si mise in mostra.

Ad esempio durante l’esibizione di Sir Elton John al Royal Variety del 2001, si racconta come Filippo fosse davvero in ottima forma comica. Avrebbe pronunciato battute come: “Vorrei che spegnesse il microfono“.

Nel documentario della BBC compariranno anche gli altri membri della Royal Family, tra cui il principe Harry, molto legato alla figura del nonno.