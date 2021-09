Oggi è un altro giorno, sorpresa in arrivo: Serena Bortone fa una promessa

Serena Bortone si spinge ad una promessa in un’intervista che riguarda Oggi è un altro giorno e svela che una sorpresa è in arrivo

La padrona di casa di Oggi è un altro giorno ha annunciato con entusiasmo che, questa nuova stagione del programma, prevederà grandi sorprese. Una di questa è attesa a breve, così come ha spiegato proprio Serena Bortone: “Nelle prossime puntate arriverà una sorpresa: una coppia molto famosa ci svelerà i segreti della propria convivenza coniugale. Una specie di manuale di sopravvivenza di coppia”.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, grande novità: è la prima volta nella storia del reality

NON PERDERTI > > > Antonio Cassano, arrestato un suo familiare: cos’è successo

La curiosità è veramente tante ed il popolo del web ha subito pensato ai Ferragnez –Chiara Ferragni e Fedez– che sono in attesa di pubblicare la loro prima serie TV su Prime Video.

LEGGI ANCHE > > > Tommaso Zorzi, arriva la sorprendente confessione: c’entra Maria De Filippi

Serena Bortone e la sua vita privata: tutte le sue rivelazioni

La padrone di casa di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, è stata raggiunta dai colleghi di NuovoTV cui ha raccontato un po’ di sé. In particolare, la conduttrice si è lasciata andare ad un pensiero generico che, però, la dice lunga sulla sua personalità: “Il tempo per l’amore si trova sempre! La vita è fatta di incontri, non solo amorosi. Ma non è poi così interessante parlare della mia vita privata”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Striscia La Notizia, Massimo Boldi sbotta: “È inutile che insistono”

Quest’anno, la conduttrice romana dovrà fare a meno di una grande spalla destra. A proposito del nonno d’Italia per antonomasia, Serena Bortone ha commentato: “La stagione televisiva è lunga. Lino Banfi, per me, è un pezzo di cuore”.