Netflix, splendida notizia per i fan: torna uno degli attori più amati

Su Netflix è in arrivo una nuova serie TV interattiva che vedrà il ritorno di uno degli attori più amati dai fan

Nelle scorse ore, Netflix ha annunciato ufficialmente che presto inizierà lo sviluppo di una nuova serie TV poliziesca intitolata Jigsaw. Ad aver alimentato l’entusiasmo dei fan il cast, con Giancarlo Esposito nel ruolo di protagonista. Già amatissimo per il suo ruolo di Gustavo Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, l’attore tornerà sul piccolo schermo con questo nuovo progetto.

Interessante il concept interattivo dello show, che ricorderà molto Choose Your Own Adventure. Parliamo di uno stile che ha visto in Black Mirror del 2018 il suo primo esperimento, concluso con successo. Gli spettatori potevano letteralmente prendere il controllo della storia durante la riproduzione, selezionando le opzioni sullo schermo.

Netflix, sinossi e cast della nuova serie TV Jigsaw

Le riprese sono già iniziate all’interno degli studi Netflix di Brooklyn, ma ancora non c’è una finestra d’uscita annunciata. Jigsaw promette comunque grandi cose, sia per il cast che per il concept interattivo. Di genere poliziesco, lo show si incentrerà sulla più grande rapina mai tentata e su tutti gli intrighi che la circondano. È ispirata alla storia reale in cui settanta miliardi di dollari sono scomparsi nel centro di Manhattan durante l’uragano Sandy.

Giancarlo Esposito interpreterà il ruolo di Leo Pap, leader diventato ladro sin da giovane e che non è mai riuscito ad allontanarsi dal ruolo di criminale. Presenti nel cast anche Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Kai Courtney, Jordan Mendoza e Niousha Noor. In totale gli episodi saranno 8, sotto la direzione di Eric Garcia.